Sprachboxen auf dem Internationalen Pfingstjugendtreffen in Truckenthal

Sie hat die in dreizehn Sprachen übersetzten Bücher und Broschüren der MLPD, oder die von Willi Dickhut in entsprechenden Sprachboxen zusammengefasst. Auf dem 21. Internationalen Pfingstjugendtreffen, das vom 18. bis 19. Mai in Truckenthal stattfindet, sind die Boxen ebenfalls erhältlich. Eine Box enthält eine Auswahl aus den übersetzten Titeln in verschiedenen Sprachen (siehe Bild).

Dann sind eine Sprachbox mit Übersetzungen in Englisch, Französisch und Spanisch zu haben. Darüber hinaus gibt es eine Box mit türkischen und arabischen Übersetzungen sowie eine mit Übersetzungen aus Russisch, Farsi, Portugiesisch und Chinesisch. Die Boxen können dann mit weiteren Übersetzungen ergänzt werden. Im Juni kommen weitere Übersetzungen des Buches „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ in Spanisch und Französisch hinzu.

Die Boxen verfügen über einen aufklappbaren Deckel, der innen die Werbung für unsere übersetzten Titel enthält. Es ist möglich, sie direkt auf dem Buchtisch zu präsentieren (35x25x15) Der aufklappbare Deckel ist ein Blickfang. Die Preise für die Boxen variieren zwischen 130 und 300 Euro. Der Verlag gewährt beim direkten Erwerb einer Box mit den übersetzten Titeln einen Rabatt von 15 Prozent an Sammelbesteller und Agenturen.