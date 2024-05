SRW metalfloat – Ende des mutigen Streiks nach mehr als 180 Tagen

Mehr als 180 Tage waren sie im Streik, ab Mai auch gegen die Aussperrung. Es gab Solidarität aus der Bevölkerung und anderen Betrieben. Die IG Metall Leipzig unterstützte den Streik die ganze Zeit aktiv.

Die Streikenden stimmten am 13. Mai in der Urabstimmung für die Beendigung des Streiks. Den großen Respekt der Arbeiterbewegung haben sie verdient. Sie haben ein Zeichen gesetzt. Darauf sind sie auch stolz. Auf die Aussperrung hätte eine weitere Stufe des Kampfes folgen müssen, z. B. mit Solidaritätsdemonstrationen der Gewerkschaften, und mit Solidaritätsstreiks. So weit kam es noch nicht.

Der weltgrößte Recycler von Metallschrott, die Chiho Environmental Group aus China, setzte von Anfang an auf einen harten Kurs gegen die Arbeiter. Im Mittelpunkt stand die Ablehnung von Tarifverträgen. Die chinesischen Milliardäre wollen keine starke Gewerkschaft im Betrieb. Das ist Kapitalismus ohne „sozialen Klimbim“ und ohne oder nur kleine Zugeständnisse. Diesen Kurs fährt ein wachsender Teil des Kapitals, denn 60 Prozent der Betriebe in Sachsen haben keinen Tarifvertrag. Je besser die Arbeiterklasse das erkennt, desto stärker wird sie sich organisieren im Kampf um ihre Lebensinteressen. Darum nicht auf „Sozialpartnerschaft“ hoffen und den Zeiten nachtrauern, wo das Kapital noch Reformen gewährte.

Ein mutiger Streik, auch wenn er nicht zum erhofften Abschluss führt, kann so ein Signal dafür sein, das nächste Mal noch entschiedener zu kämpfen mit noch breiterer Solidarität. Und dazu braucht man starke Organisationen – also Mitglied werden in den Gewerkschaften des DGB und in der revolutionären Arbeiterpartei MLPD. Mit der Perspektive, dass die Ausbeutung von Mensch und Natur auf dem Schrotthaufen der Geschichte landet.

