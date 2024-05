Verhindert das Massaker in Rafah!

In zahlreichen Städten finden morgen Aktionen zum Nakba-Tag statt. Der Nakba-Tag am 15. Mai erinnert an die Vertreibung Hundertausender Palästinenser aus ihrem Land durch die israelische Armee 1948.

Das Internationalistische Bündnis in Essen organisiert eine Kundgebung und Demonstration morgen um 17.30 Uhr vor dem Alleecenter in Essen-Altenessen (Ecke Winkhausstraße/Altenessener Straße):

UN-Generalsekretär Guterres warnt vor einer „humanitären Katastrophe epischen Ausmaßes", wenn der geplante Vernichtungsfeldzug des faschistischen Netanjaju-Regimes auf die letzte verbliebene Stadt im Gaza-Streifen durchgeführt wird. Die zum Völkermord gewordenen Massaker an der palästinensischen Zivilbevölkerung sind durch nichts zu rechtfertigen - auch nicht durch das Massaker der islamistisch-faschistischen Hamas. Das sieht der NRZ-Redakteur Dirk Hautkapp ganz anders, wenn er in seinem "Klartext"-Kommentar vom 10.5. behauptet, die Mordbrennerei der israelischen Soldateska sei ein "legitime(r) Rachefeldzug Israels gegen die Mörderbande der Hamas in Gaza".

Die primitive "Auge-um Auge"-Moral von Hautkapp offenbart die ganze zynische Menschenverachtung all jener, die einer "bedingungslosen Unterstützung Israels" das Wort reden und im gleichen Atemzug jede berechtigte Kritik am Netanjahu-Regime als "Antisemitismus" diffamieren und verleumden.

Das Internationalistische Bündnis organisiert bundesweit Aktivitäten mit dem Höhepunkt am Nakba-Tag 15. Mai: