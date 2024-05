Warnstreik bei Riesa-Stahl

Die IG Metall Riesa schrieb dazu auf ihrer Homepage: „ ...rund 300 Beschäftigte von Feralpi Stahl legten von 4 Uhr bis 9 Uhr für fünf Stunden in ihrem zweiten Warnstreik die Arbeit nieder. Die Beschäftigten bei Feralpi Stahl verdienen nach wie vor weniger als die Kolleginnen und Kollegen in der Stahlindustrie Ost. Der Abstand der Entgelte ist in den letzten Jahren aufgrund erfolgreicher Tarifrunden zwar gesunken, aber immer noch spürbar. Daher fordern die Beschäftigten bei Feralpi Stahl die Anhebung der Entgelte auf das Niveau der Eisen- und Stahlindustrie Ost und die Reduzierung der Wochenarbeitszeit. In der Eisen- und Stahlindustrie Ost gilt bereits seit 15 Jahren eine 35-Stunden-Woche, während die Beschäftigten bei Feralpi Stahl immer noch 40 Stunden in der Woche arbeiten. Auch die Anzahl der Urlaubstage ist ein Thema“.

Ein zuvor ausgehandeltes Ergebnis zwischen Unternehmen und IG Metall lehnten die Kollegen in einer Mitgliederversammlung ab.

„Die Kolleginnen und Kollegen bei Feralpi Stahl in Gröba stehen zu ihren Forderungen. Mit ihrem zweiten Warnstreik zeigen sie, dass es weiterhin ihr Ziel ist, die Entgelt-Lücke zum Flächen-Tarifvertrag endlich zu schließen....“, so Stefan Ehly, Erster Bevollmächtigter IG Metall Dresden und Riesa.