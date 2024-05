Zensur durch rbb und ZDF ist nicht hinnehmbar!

Wir protestieren aufs Schärfste gegen die völlig inakzeptable Zensur des Wahlspots der Internationalistischen Liste / MLPD durch den Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb) im Auftrag der ARD, das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF), und die Zensur eines Plakatmotivs durch die Stadt Coburg.

Als Grund für diese massive Einschränkung der Meinungsfreiheit gegenüber Internationalistischer Liste und MLPD gibt der rbb an, dass das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ in dem Wahlwerbespot ganze zwei Sekunden lang gezeigt wird: „Die Sequenz weist mithin erheblich werbliche Wirkung auf. Da sich diese Werbewirkung aber auf das Werk als solches bezieht und nicht auf Ihre Partei, handelt es sich dabei nicht um Wahlwerbung“, argumentiert der rbb. Das ZDF argumentiert ähnlich – beide erklärten sich dann bereit, eine ausdrücklich zensierte Version auszustrahlen.

Das Buch wurde von den drei Spitzenkandidaten der Internationalistischen Liste / MLPD geschrieben. Es besteht ein untrennbarer Zusammenhang zwischen der Hauptlosung des Wahlkampfs der Internationalistischen Liste / MLPD: „Echter Sozialismus statt Untergang in der globalen Umweltkatastrophe!“. Dazu können ZDF oder ARD eine andere Meinung haben, die Medienanstalten haben aber kein Recht, die Ausstrahlung der politischen Schwerpunkte zu unterdrücken. Nach jedem Wahlspot wird eingeblendet: „Für den Inhalt der Spots sind ausschließlich die Parteien verantwortlich“. Ausschließlich: Das bedeutet auch, dass es hier keine Einmischung geben darf.

Es liegt ja wohl auf der Hand, dass die Thesen eines wissenschaftlichen Buches mit mehreren Hundert Seiten zu dem komplexen Prozess der begonnenen globalen Umweltkatastrophe, wie ihr weiteres Ausreifen verhindert und das Überleben der Menschheit gesichert werden kann, nicht in 90 Sekunden zusammengefasst werden kann. Statt die Autoren in eine Talkshow von ZDF oder ARD einzuladen und ihnen die Möglichkeit zu geben, die Inhalte des Buches vor- und zur Diskussion zu stellen, was wir für angebracht halten, wird die ohnehin schon ungleiche Behandlung der Internationalistischen Liste / MLPD bei der Präsenz in den Massenmedien noch weiter auf die Spitze getrieben.