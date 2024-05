Zensur: Stadt Coburg rudert zurück

Ein Erfolg im Kampf um demokratische Rechte und gegen die Zensur unseres Wahlkampfes. Für uns ein Anlass, den Vertrieb dieses Buches zu forcieren. Ich war letzte Woche in Wien bei den Kritischen Literaturtagen, wo wir das Buch vorstellten und in den Mittelpunkt unseres Standes stellten. Ich bin gespannt, was die Freunde der Literatur zur Weltverbesserung (so das eigene Selbstverständnis dieser Messe) zu diesen Unterdrückungsmaßnahmen sagen werden.