Zukunftsdemo in Sonneberg und Hildburghausen

Armut und Reichtum sind kein menschliches Schicksal. Während die Kapitalisten und Superreichen im Geld schwimmen, wissen 20 Prozent der Bevölkerung kaum noch, wie sie über die Runden kommen sollen. Die Schlangen an Thüringer Tafeln werden immer länger. Über 4 Millionen Kinder sind in Deutschland von Armut betroffen. Doch wer schafft den ganzen Reichtum, den sich diese Leute aneignen? Das sind die werktätigen Menschen! Ob in der Stahl- oder Automobilindustrie, im Einzelhandel und im Gesundheitswesen werden Werkschließungen und massenhafte Arbeitsplatzvernichtung angekündigt. Hunderte vernichteter Arbeitsplätze bei HABA in Bad Rodach, die EKS in Sonneberg ganz dicht gemacht. Der Autozulieferer Dr. Schneider in Judenbach soll ebenfalls schließen, bei MoldTec (ehemals Mann&Hummel) steht die Zukunft auf der Kippe. Für den Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz!

Die fast vollständige Vernichtung der Fichtenwälder des Thüringer Waldes sind nur ein Vorgeschmack auf die bereits begonnene globale Umweltkatastrophe. Und da redet die AfD verächtlich von der „Klimahysterie. Und die Ampel-Regierung wälzt die Lasten der ökologischen Krise auf die arbeitenden Menschen und die Jugend ab. Wir haben keinen Planeten B! Deshalb: System Change, not Climate Change!

Fluchtursachen bekämpfen, nicht die Flüchtlinge. Die rassistische Hetze gegen Flüchtlinge ist unerträglich! Für uns gibt es keine Menschen erster und zweiter Klasse. Ohne Migration wäre keines der europäischen Völker entstanden. Internierungslager, illegale Pushbacks durch die Frontextruppen, Massensterben im Mittelmeer – von wegen Demokratie, Freiheit und Menschlichkeit als „Werte“ der EU. Null Toleranz der spalterischen Hetze gegen Migranten und Flüchtlinge! Unser Herz schlägt international!

Für Frieden und Völkerfreundschaft. Weltweit toben über 100 Kriege. Von wegen Verteidigung der Demokratie, von wegen Selbstverteidigung – die imperialistische Kriegsführung, ob im Kampf um die Ukraine oder in Gaza ist an Barbarei kaum zu überbieten. Stoppt Putin und NATO! Keine Waffenlieferungen! Stoppt den Völkermord in Gaza und die Beihilfe durch die Bundesregierung! Gaza muss leben! Aktiver Widerstand gegen die Weltkriegsgefahr!

Hinter dem Faschismus steckt das Kapital – unser Kampf ist international! Von wegen Sorge um die Menschen, von wegen Anwalt des kleinen Mannes. Sie schreien Parolen wie „Unser Land zuerst“ und meinen deutschen Kapitalisten zuerst. Für uns sind die Arbeiter, ob in Spanien, Mexiko, in Tschechien, wie in Deutschland Brüder und Schwestern. Wir lassen uns nicht spalten – gemeinsam gegen Ausbeutung und Unterdrückung. Verbot der AfD und aller faschistischer Organisationen und ihrer Propaganda! Hoch die internationale Solidarität! Für eine von Ausbeutung und Unterdrückung befreite Welt! Packt mit an beim Aufbau einer sozialistischen Jugendbewegung!



Da Teilnehmer aus ganz Deutschland zum Pfingstjugendtreffen anreisen, schlagen wir folgende Aufteilung vor: die Teilnehmer aus NRW, Norddeutschland, aus Berlin und Brandenburg und aus Hessen, Rheinlandpfalz und dem Saarland beteiligen sich in Hildburghausen. Die Teilnehmer aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Bayern in Sonneberg. Es wird bei jeder Demo ein offenes Mikrofon zur Verfügung stehen. Meldet euch unter Zukunftsdemo@pfingstjugendtreffen.de an, wenn ihr dort sprechen oder einen kulturellen Beitrag leisten wollt.



Organisatorische Infos:

Die Zukunftsdemos finden in Sonneberg und Hildburghausen statt. Teilnehmer, die bereits am Freitag nach Truckenthal angereist sind, können mit dem Zug zu den Orten fahren, z.B. mit einem 49-Euro-Ticket. Beide Orte sind mit der Süd-Thüringen-Bahn gut zu erreichen. Möglich ist z.B. mit dem Auto zum Bahnhof Schalkau zu fahren und es dort stehenzulassen – ca. 30 Stellplätze sind unmittelbar am Bahnhof vorhanden, weitere in wenigen Fußminuten entfernt.



Die Demo in Hildburghausen startet um 10.15 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Parkmöglichkeiten gibt es dort entlang der Rückertstraße. Zugfahrt-Zeiten von/nach Hildburghausen: Abfahrt Schalkau 9.33 Uhr, Ankunft Hildburghausen 10 Uhr, Rückfahrt Hildburghausen 12.01 Uhr, Ankunft Schalkau 12.28 Uhr.



Die Demo in Sonneberg beginnt um 11:15 auf dem Piko-Platz. Parkmöglichkeiten gibt es dort entlang der Köppelsdorfer Straße. Zugfahrt-Zeiten von/nach Sonneberg: Abfahrt Schalkau 10:28, Ankunft Sonneberg 11:00, Rückfahrt Sonneberg 13:02, Ankunft Schalkau 13:33. Vom Bahnhof zum Piko-Platz und umgekehrt kommt man in wenigen Minuten zu Fuß über die Bahnhofstraße.