Zweierlei Brisanz - kurzlebige Unterdrückung des revolutionären Umweltbuches

Das kapitalistische Gesetz der Konkurrenz lässt sich aber genauso wenig mit Freundlichkeit außer Kraft setzen, wie das Profit- und Machtstreben der Imperialisten als Ursache der begonnenen globalen Umweltkatastrophe und der Weltkriegsgefahr. Und die Menschen werden mit systematischer Bewusstseinsbildung und Selbstveränderung allemal immer freundlicher zueinander werden.

Wie sagte schon Friedrich Engels in einer Rede am 22. Februar 1848 zum Jahrestag einer Niederlage der Massen in Krakau - auch heute noch passend zur Unterdrückung des revolutionären Umweltbuches: Es „ist nicht nur ein Tag der Trauer. Er ist für uns Demokraten ein Tag frohen Mutes; denn die Niederlage birgt den Sieg in sich, und die Früchte des Sieges sind uns gewiss, während die Folgen der Niederlage nur von kurzer Dauer sind“ (MEW Bd. 4, S.522).

Wie war! Mein langjähriger Hausarzt, mit dem ich immer wieder diskutiere, und dem ich schon Literatur nahegebracht habe, meinte: „Ihre Blutwerte haben sich zum Besseren verändert“. Ich dachte schon, heute hat er keine Zeit. Dann setzte er sich erst noch mal hin und legte los: „Mit der politischen Großwetterlage sieht es dagegen ganz schlecht aus, oder was meinen sie“. Und los ging die kurze, konzentrierte Debatte um das Bermudadreieck: akute Gefahr des Dritten Weltkriegs, begonnene globale Umweltkatastrophe, AfD und Rechtsentwicklung. Im Ergebnis wollte er „unbedingt“ das Buch haben: „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“.

So etwas zeigt eine etwas andere brisante Entwicklung, die sich eben nicht unterdrücken lässt und weitere Wurzeln schlagen wird.