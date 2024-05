Andrah Pradesh: Stahlarbeiter protestieren gegen Entlassungen

In Pulopadang in indonesischen Regierungsbezirk Labuhanbatu in Nordsumatra fanden am Montag und Dienstag dieser Woche heftige Proteste statt. Am Montag protestierten Tausende gegen Umweltverschmutzung durch die Palmölfabrik der Palmölplantage PT Pulo Padang Sawit Permai und ihre negativen Auswirkungen auf Mensch und Natur. Sie blockierten dabei auch den LKW-Verkehr. Nachdem mehrere Demonstranten durch Polizisten in Zivil festgenommen worden waren, gingen am Dienstag die Demonstrationen weiter, jetzt mit den Ziel die umgehende Freilassung der Festgenommen zu erreichen. Studentinnen und Studenten unterstützten die Anwohner bei ihrem Protest.