Bildreport ist online!

Der slowakische Ministerpräsident und Vorsitzender der Partei "Richtung – Slowakische Sozialdemokratie", Robert Fico, befindet sich nach dem Mordanschlag vom 15. Mai nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Sein Zustand bleibt jedoch ernst und eine baldige Genesung ist nicht in Aussicht. Der 71 Täter befindet sich in Untersuchungshaft. Mittlerweile wird auch durch die Ermittlungsbehörden hinterfragt, ob es sich bei dem ihm wirklich um einen "Einzelgänger" handelt, oder ob hinter dem Anschlag eine Gruppe steckt. Der Anschlag hat weiterhin das Potenzial, eine Regierungskrise auszulösen.