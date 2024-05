City-Bahn blockiert weiterhin, Tarifkonflikt dauert an

Seit Montag streiken an der staatlichen Universität UC Santa Cruz Hunderte studentische Hilfskräfte (Tutoren, Forschungsassistenzen usw.), die in der Gewerkschaft UAW organisiert sind. Der Streik richtet sich gegen das brutale Vorgehen von Polizei und Uni-Behörden gegen Demonstranten in den Pro-Palästina-Protestcamps an den zehn staatlichen Universitäten in Kalifornien. Letzte Woche hatten bei einer Urabstimmung unter den 48.000 gewerkschaftlich Organisierten an den zehn Universitäten eine große Mehrheit der Beteiligten sich für Streik ausgesprochen. Gestreikt wird bisher allerdings nur an der UC Santa Cruz. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht das Vorgehen der Polizei am 30. April in Los Angeles: Sie hatte drei Stunden lang tatenlos zugesehen, als ein Trupp von Gegnern des Protestcamps (Israelanhänger? Nazis?) die Camp-Bewohner mit Schlägern angriffen und massive Schäden an Menschen und Material anrichteten. Die Universitätsbehörden haben den Streik für illegal erklärt, weil er politisch sei.