Erneut Massenproteste in Israel gegen Netanjahu-Regierung

Am 17. Mai protestierten zahlreiche Arbeiter vor der Verwaltung des indischen Edelstahlherstellers Jindal Stainless Ltd (JSL) gegen die Entscheidung, das Werk in Kottavalasa im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh stillzulegen. 57 Arbeiter erhielten bereits die Kündigung. Viele Leiharbeiter stehen vor dem Nichts. Das Unternehmen, das hauptsächlich in Haryana und Jaipur produziert, begründet die Entscheidung mit Mangel an Rohmaterial und zu niedrigen Preisen für die verarbeiteten Produkte. Die Polizei erschien, hielt sich aber zurück. Das Management kündigte Gespräche mit den Gewerkschaften an.