Monatsveranstaltung: Für eine lebenswerte Zukunft!

Für eine lebenswerte Zukunft – gegen Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten, Rechtsentwicklung, Krieg und Umweltzerstörung!

Unter dieser Losung sammelt Kumpel für AUF mit einem neuen Aufruf Unterschriften und weitere Mitstreiter. Ein zentrale Anliegen ist, dass sich die Arbeiter- und Umweltbewegung weltweit zusammenschließt, um gemeinsam die Lebensgrundlagen der Menschheit zu retten. Wir berichten dazu über die Umwelt-Strategiekonferenz, die am 20. /21. April in Potsdam stattgefunden hat. 450 Teilnehmer und Teilnehmerinnen debattierten auf Augenhöhe und mit großer Sachkompetenz.

Zusammengefunden haben hier Aktivisten von Umweltgewerkschaft, „Letzte Generation", Fridays for Future, MLPD, „Extinction Rebellion", aus der Jugend-, Frauen- und Flüchtlingsbewegung sowie Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Energiewirtschaft, dem Bergbau, der Stahl- und Automobilindustrie und dem Öffentlichen Dienst. Die Internationale Bergarbeiterkoordinierung hat sich mit Kumpel aus dem Kongo, Marokko, Peru und Deutschland lebhaft eingebracht. Auch ein Vertreter unserer Gruppe war dabei. Trotz unterschiedlicher Ansichten in vielen Einzelfragen war das gemeinsam Anliegen der Konferenz bestimmend. Am Ende wurde eine Abschlusserklärung mit großer Mehrheit verabschiedet. Wir werden sie bei unserer Veranstaltung vorstellen.

Außerdem wollen wir gemeinsam beraten, wie wir für den neuen Aufruf weitere Unterstützer gewinnen.

Weitere Treffen bei St. Konrad immer am dritten Dienstag im Monat um 18:30 Uhr am 18.6., 16.7., 17.9., 15.10., 19.11.

Die Einladung für den 21. Mai im pdf-Format