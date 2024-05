Grüner Betrug „unvermeidbare Emissionen“

Mit der Leimrute des Pragmatismus will er die Arbeiter- und Umweltbewegung in die Falle locken, damit sie der Anwendung der gefährlichen, teuren und für die Monopole höchst profitablen CCS-Technik zustimmen. Dass diese Emissionen unvermeidlich sind, ist schlicht eine Lüge. Ist die Tür für Ausnahmen offen, entsteht schnell ein Flächenbrand. Monopole der Zement- und Kalkindustrie, der Müllverbrennung, der chemischen-, Glas- und Papierindustrie, Raffinerien und Gaskraftwerke erwarten einen „Persilschein“, um ihr umweltschädigendes Treiben fortzusetzen. Der Vorrang für andere bessere Methoden der CO 2 -Reduzierung, gegenüber CCS, wie es die Regierung verspricht, wird ein frommer Wunsch bleiben, wenn die CO 2 -Transport- und Speicherinfrastruktur aufgebaut ist. So sind im neuen „Kohlendioxid-Speichergesetz“ im Gegensatz zu bisher keine maximalen Verpressungsmengen vorgegeben.

Alternative – Echte Kreislaufwirtschaft

Längst habe Forscher der Washington State University Alternativen zum Zement entwickelt. In ihrem erweiterten Kampfprogramm der Sofort- und Schutzmaßnahmen fordert die MLPD die Einschränkung der Kunststoffproduktion, die flächendeckende Einführung von Kryorecycling und die schnellstmögliche Abschaffung von Müllverbrennungsanlagen. Dringend müssen natürliche CO 2 -Speicher wie Moore und Auen renaturiert, Wälder nachhaltig aufgeforstet und Möglichkeiten der industriellen und ökologischen CO 2 -Entnahme aus der Atmosphäre erforscht werden.

Neues profitables Geschäftsmodell

Das mehrere tausend Kilometer langes CO 2 -Entsorgungsnetz quer durch Deutschland und einen grenzüberschreitenden Handel mit dem Transport und Deponieren von Kohlendioxid schaffen ein neues profitables Geschäftsmodell für die Gasindustrie und verschlingen Milliarden. Der Kampf um die Marktbeherrschung ist längst ausgebrochen. Shell, Equinor und Total betreiben ab 2024 einen Speicher 100 Kilometer vor der norwegischen Küste in 2,5 Kilometer Tiefe. BP investiert 20 Milliarden Euro im East-Coast-Cluster genannten Gasfeld in der Nordsee zum Speichern von 50 Prozent der britischen Industrieemissionen. Mit dem Verrat der Grünen im Landtag in Schleswig- Holstein wird die Regelung aufgehoben, dass CO 2 nicht an Land verpresst werden soll. RWE will 150.000 Tonnen CO 2 aus NRW in Schleswig Holstein einlagern, Extraprofite mit dem Verkauf von Zertifikaten im Emissionshandel winken. Dagegen gilt es, den Widerstand zu organisieren

Spaltung von Umwelt- und Arbeiterbewegung bekämpfen