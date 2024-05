Literaturkampagne: Kampf gegen Unterdrückung als Motor

Die müssen ganz schön Angst haben

Rote Fahne News hat bereits vielfach berichtet, wie skandalös Abgeordnetenwatch die Antworten der Kandidatinnen und Kandidaten der Internationalistischen Liste / MLPD zensiert. Völkermord in Gaza, die EU als imperialistisches Bündnis, das aktiv einen Dritten Weltkrieg vorbereitet – das sollen die Leute nicht einmal zu lesen bekommen. Das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ darf mit höchsten Weihen des Bundesverfassungsgerichts nicht bei den Wahlspots im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein. Wäre es nicht ein Eingriff in die demokratischen Grundrechte, das Ganze wäre zum Lachen.

Motor der Literaturkampagne

Zunehmend zeigt sich der offensive Kampf gegen die Unterdrückungs- und Zensurversuche als Motor der Literaturkampagne. Den Wahlspot sahen im Fernsehen bisher ca. 4 Millionen Menschen, viele hundert klickten danach auf die MLPD-Homepage. Gerade der Zensurbalken über dem Buchcover machte neugierig. Die nächsten Ausstrahlungen unseres Wahlspots finden im ARD am 24.05.um 21:43 Uhr und im ZDF am 27.05.24 um 19.20 Uhr statt.

Pressemitteilungen, Artikel, Wahlkampfkundgebungen und ein Video von Gabi Fechtner machten die Vorgänge bekannt. Offensive, Polemik, Angriffslust – das gefällt vielen Leuten, gerade die polarisierte Debatte hilft, Klarheit zu bekommen und fordert heraus, Stellung zu beziehen. Eine Genossin berichtet: „Das war alles richtig super gemacht. Ich hab das überall rum geschickt, auch zu Kontakten. Meine Kollegin wollte das Buch nicht kaufen, aber jetzt hat sie es aus Prinzip gekauft.“

Kleinarbeit mit besonderen Initiativen entfalten

Seit Beginn der Kampagne am 1. Mai hat sich der Verkauf des Buches deutlich gesteigert. Wichtig dafür waren Workshops und der Erfahrungsaustausch. Eine Betriebsgruppe in NRW diskutierte, was Literaturkampagne bedeutet? Sie bezieht sich auf den relativ kurzen Zeitraum vom 1. Mai bis 9. Juni und nutzen die Europawahl. Die globale Umweltkatastrophe bedroht die Existenz der Menschheit, viele Leute sind aufgewühlt, aber es herrscht auch noch große Verwirrung. „Wir haben Verantwortung, dass diese Analyse und die Lösung im Sozialismus erstmal richtig bekannt wird“ sagt ein Genosse aus dem Betrieb. Gute Erfahrungen, aber auch Unsicherheiten kamen auf den Tisch. Kann ich meine Nachbarn direkt auf das Buch ansprechen? Nach kurzer Diskussion sagte der Genosse selbst: „ich werde einfach mit der Tür ins Haus fallen. Wir haben uns lange nicht gesehen, aber ich wollte dir direkt mal unbedingt dieses neue Buch vorstellen, weil das wirklich wichtig ist.“ Eine andere Genossin befürchtete, Diskussionen auf der Arbeit nicht gewachsen zu sein. Dagegen hilft, sich mit einem Abschnitt konkret vorzubereiten. Und Geduld und Vertrauen. Gerade auf der Arbeit kann man ja die Diskussion später weiterführen, wenn man etwas nachgelesen oder sich beraten hat. In der Gruppe steckten sich alle neue z.T. ehrgeizige Ziel für die kommenden 2,5 Wochen.

Den Gesamtband bewerben

2014 erschien das Buch „Katastrophenalarm – was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ 2023 erschien der Ergänzungsband „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ Beide Bücher gehören untrennbar zusammen. Ein junger Biologe kaufte den Ergänzungsband am 1. Mai und war begeistert. „Ich habe gestaunt, wie kurz und treffend so umfangreiche Themen behandelt wurden.“ Er kommt zur Lesegruppe und hat zig Fragen. Die meisten ließen sich nicht beantworten ohne auf den "Katastrophenalarm!" von 2014 zurückzugehen. Darin wird definiert, was ist überhaupt die Biosphäre? Was haben Marx und Engels mit der dialektischen Einheit von Mensch und Natur gemeint und warum wurde das in der Arbeiterbewegung so lange verdrängt? Es bewahrheitet sich: Die ganze Dimension der Entwicklung ist nur zu begreifen, wenn man den Gesamtband zur Hand nimmt. Entsprechend sollte er auch immer als Ganzes angeboten werden, auch wenn natürlich jeder Käufer selbst entscheidet.

Möglichkeiten schaffen

Die Literaturkampagne lebt von der systematischen Kleinarbeit, also davon, dass man Freunde, Familie, Kollegen, Nachbarn wo man geht und steht das Buch anbietet. Zugleich braucht es besondere Initiative um sich zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen. In allen Kreisverbänden der MLPD gibt es bis zum Wahltag Wahlkampfkundgebungen. Noch zu zögerlich werden bisher Straßenumzüge geplant, dabei bieten sie sich besonders an, um in Wohngebieten mit kurzen Ansprachen und Musik das Interesse zu wecken und an der Haustür, am Balkon oder auf der Straße zig Gespräche zu führen. Auch die Stände in Stadtteilen oder Innenstädten, größere Einsätze vor den Betriebstoren mit vorheriger Ankündigung sind besonders wichtig, um die Literaturkampagne zur vollen Entfaltung zu bringen.