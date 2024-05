Marokko: Dank, Wertschätzung und gute Wünsche für unsere bilateralen Beziehungen!

Rote Fahne News dokumentiert den Brief:

Zur Aktion der finanziellen Unterstützung durch zahlreiche Organisationen und Einzelpersonen in Deutschland für die Opfer des Erdbebens in der Region AI Haouz in Marokko am 8. September 2023: Das Beben hat zu enormen materiellen und menschlichen Verlusten in den schwierigen Bergregionen des Atlasgebirges geführt. Um diese Zuschüsse an die armen Amazigh-Bauern auszuzahlen, die sie verdienen, wurde ein Komitee gebildet, um auf die Durchführung aller Operationen unter den besten Bedingungen zu achten: Das Komitee zur Überwachung der Projektdurchführung besteht aus den Mitgliedern, die am letzten Kongress der Organisation teilgenommen hatten, nämlich den Genossen Mohamed Fathi, Rachid Abdollahi, Salah Kandil als Sekretär der SNEM, Mohamed Essabir als Sekretär der SNTP, Elmostafa Zemzem, Schatzmeister der CDT, und Hafid Khizrane, Mitglied der CDT und aus der Region Alhaouz stammend. Die durchgeführten Aktionen dienten der Sanierung der Brunnen, ihrer Ausstattung mit Solarpaneelen, der Wartung der Wasserspeicher, und der Bereitstellung spezieller Kanäle, um das Wasser für die arme ländliche Amazighe-Bevölkerung in den Atlas-Berggebieten zu transportieren.

Sie haben auch noch die Förderung eines Frauenprojekts in der Region Taraudant zur Herstellung von Arganöl unterstützt, nachdem ein Erdbeben ihr vorheriges Projekt zerstört hatte. Unser Zentralverband dankt Ihnen für Ihr menschliches Interesse und Ihre solidarische Natur, und wir empfangen gerne jedes Komitee, das Sie entsenden werden, um Marokko und die Gebiete, in denen die genannten Projekte durchgeführt wurden, zu besuchen und genau anzuschauen. Bericht wird diesem Brief beigefügt. Mit kämpferischen Grüßen und unsere Achtung für Ihre große Koordinierungsleistung zur Vereinigung der Kämpfe von Bergarbeitern auf der ganzen Welt.

Ursprünglich erschienen auf der Webseite der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung