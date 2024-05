Mehrere Erdbeben erschüttern Region um Neapel

Die Region um Neapel ist gestern von mehreren Erdbeben erschüttert worden. Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) gab die Stärke mit 4,4 an und verortete das Epizentrum in den Phlegräischen Feldern (Campi Flegrei). Nach Angaben der Behörden gab es zwar keine größeren Schäden, Bewohner seien jedoch in Panik geraten. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Dem INGV zufolge wurden bis kurz vor Mitternacht 49 Beben registriert. Es handele sich um den stärksten Erdbebenschwarm der vergangenen 40 Jahre.