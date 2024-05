Ministerpräsident Fico nach Anschlag nicht mehr in akuter Lebensgefahr

Landesweit haben Gewerkschaften in Nigeria am Montag zu Protesten gegen die Strompreiserhöhungen aufgerufen. In vielen Städten wurden Proteste vor den Niederlassungen der öffentlichen Stromversorger organisiert. Für viele Kunden haben sich im April die Stromkosten verdoppelt, während die Regierung von Präsident Bola Tinubu die Energiesubventionen in diesem Jahr um 788 Millionen Dollar kürzt wegen der hohen Staatsverschuldung und sinkenden Einnahmen. Wütend sind die Arbeiter auch wegen der sehr unzuverlässigen Stromversorgung trotz der hohen Preise.