Olaf Scholz im Saarland: Halbwahrheiten, leere Versprechen und Gummistiefel

Er sagt: "Es ist erneut in aller Dramatik fassbar geworden, welche Gewalt die Natur hat, welche Zerstörung sie anrichten kann und wie sehr wir uns immer wieder auf solche Ereignisse vorbereiten müssen." Scheinbar mitfühlend - in Wirklichkeit eiskalt. Ist er als Regierungschef doch unmittelbar mit verantwortlich für die begonnene globale Umweltkatastrophe, die Überschwemmungen wie im Saarland hervorbringt, weil durch die Erwärmung des Erdklimas die Jetwinde in großer Höhe Regentiefs nicht mehr abtransportieren.

Warum sagt er denn nichts zu seiner Verantwortung und notwendigen radikalen politischen Konsequenzen? Ja, dringende Schutzmaßnahmen gegen die Auswirkungen solcher Katastrophen sind notwendig. Aber Nein – wir wollen uns an solche Ereignisse nicht schicksalhaft gewöhnen. Der Kampf gegen Umweltverbrecher wie Scholz muss aufgenommen werden.

Scholz sagt: "Wenn die unmittelbare Not- und Gefahrenlage zurückgegangen ist, dann wird es auch darum gehen, dass man miteinander verabredet, was zu tun ist, um denjenigen, die in Not geraten sind, zu helfen." Schon die Länge des Satzes führt uns zur Erfahrung, die die Leute nach ähnlichen Katastrophen gemacht haben: Die Hilfe wird auf sich warten lassen und Leute wie Scholz sitzen das aus.

Ach ja: von irgend jemandem hat sich Scholz Gummistiefel geben lassen. Glaubt irgend jemand, dass er sie aus anderen Gründen angezogen hat, als sich den Leuten anzubiedern, die in harter Arbei ihre Keller, Straßen, Wohnungen, Schulen von den Schäden befreien müssen? Ich halte es mit dem Buch: „Katastrophenalarm! Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" Da gibt es die ungeschminkte Wahrheit und die begründete Zuversicht, die Umweltkatastrophe wirksam zu bekämpfen.

Im echten Sozialismus werden übrigens politisch Verantwortliche anpacken wie jeder andere auch - und die Gummistiefel zu Recht tragen.