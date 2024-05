Präsident und Außenminister sterben bei Hubschrauberabsturz

Fotos der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA zeigen ein Trümmerfeld in der Provinz Ost-Aserbaidschan: Der Helikopter ist völlig zerstört. Es war eine US-amerikanische Maschine vom Typ Bell 212, vermutlich in den 1960er-Jahren produziert. Der Absturz ereignete sich etwa zwei Kilometer südwestlich des Dorfs Uzi an einem bewaldeten Berghang. Die Absturzursache ist noch unklar, ein technischer Fehler oder Sabotage können also nicht ausgeschlossen werden. Wahrscheinliche Ursache waren allerdings die schlechten Wetterverhältnisse: Dort herrschte bereits seit Tagen dichter Nebel.

Iranische Staatsmedien sprachen am Sonntag zunächst von einer „harten Landung“ des Hubschraubers. In der Nacht zu Sonntag wurde im Fernsehen dazu aufgerufen, für Raisi und seine Mitinsassen zu beten. m frühen Montagmorgen wurde der Tod aller Menschen an Bord bestätigt. Die iranische Staatsführung kündigte eine fünftägige Staatstrauer an.

Der Ultrareaktionär und Faschist Raisi war seit 2021 Staatspräsident des Iran. Schon als Jurist im Regime war er für viele Todesurteile gegen Gegner und einfache Opfer des faschistischen Mullah-Staates verantwortlich.Neben ihm und seinem Außenminister waren außerdem der Generalgouverneur der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan, Malek Rahmati, und Mohammad Ali Ale-Hashem, der Vertreter des "Obersten Führers" Ali Chamenei in Ost-Aserbaidschan in Bord.

Es gibt Berichte von Freudenfeiern unter demokratisch eingestellten Menschen im Iran, Feuerwerke und ähnliches.

Auch wenn kein unmittelbares Vakuum entsteht, so ist die iranische Regierung doch in gefährlichen Zeiten nun geschwächt. Der religiös-faschistische Iran ist von besonderer Bedeutung in der aktuellen Kriegsentwicklung. Er unterstützt das neuimperialistische Russland durch die Lieferung militärischer Drohnenim Krieg gegen die Ukraine, ist wichtiger Handelsweg zwischen Russland und China, und indirekt am Nahostkrieg in Gaza sowie dem sudanesischen Bürgerkrieg beteiligt.

Vizepräsident Mohammed Mochber, übernimmt als kommissarischer Präsident des Iran die Regierungsgeschäfte. Nach der iranischen Verfassung muss er nun einen Rat gemeinsam dem Parlamentspräsidenten Mohammad Bagher Ghalibaf und dem Justizminister Amin Hossein Rahimi bilden, der innerhalb von 50 Tagen Neuwahlen organisieren muss.