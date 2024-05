Prozess gegen Putschisten um Prinz Reuß beginnt

Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main beginnt heute der Prozess gegen die mutmaßlichen Anführer der verharmlosend als „Reichsbürgernetzwerk“ oder „Reuß-Gruppe“ bezeichneten faschistischen Verschwörung „Patriotische Union“. Angeklagt sind neun Faschisten um Heinrich XIII. Prinz Reuß, unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Vorbereitung zum Hochverrat. Ab dem 18. Juni wird vor dem Oberlandesgericht München gegen weitere acht mutmaßliche Mitglieder der Verschwörung verhandelt. Die Gruppe hatte Verbindungen bis in die Spezialeinheiten der Bundeswehr.