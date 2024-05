Streik im modernsten Stahlwerk Südafrikas

„Vier unserer Mitglieder wurden aus nächster Nähe mit Gummigeschossen beschossen. Zwei von ihnen erlitten sehr schwere Verletzungen, einer wurde in den Kopf und der andere in die Brust geschossen," so der Regionalsekretär der Metallergewerkschaft NUMSA, Kabelo Ramokhathali.

Die Arbeiter fordern die Wiedereinstellung von 124 entlassenen Kollegen und die Abschaffung des Lohngefälles in der Branche. Die Entlassungen waren die Bestrafung wegen Beteiligung an einem von der NUMSA geführten Streik. SASM will auf jeden Fall verhindern, dass die Belegschaft sich organisiert. SASM will auch gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Berufung einlegen, das der Gewerkschaft die Organisierung der Beschäftigten erlaubt hatte.

SASM ist ein Werk auf Weltklasseniveau und weltweit erst der zweite Betrieb, der grünen Stahl ohne Treibhausgase herstellt. Der Einstiegslohn hier beträgt 42 Rand (2,11 €), der branchenübliche Lohn ist 59,10 Rand (2,97 €).

