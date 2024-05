Erstmals bundesweit im Bauhauptgewerbe

Streiks in der Bauwirtschaft

Nach den Streiks von 12.500 Beschäftigten in der letzten Woche, die dem Aufruf der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) gefolgt sind, haben mit 1000 Teilnehmern größere Demonstrationen am 22. Mai in Bremen [1] und mit 2000 Kollegen am 23. Mai in Düsseldorf [2] stattgefunden.

Von wb