Tangerang: Streik in Schuhfabrik für höhere Löhne

Von Montag bis Mittwoch beteiligten sich tausende Beschäftigte an den staatlichen Schulen in Nordirland an einem Streik für bessere Bezahlung und Einstufung. Zu dem Streik der Unterstützungskräfte in Klassenzimmern, der Schulbusfahrer und des Küchen- und Reinigungspersonals hatten die Gewerkschaften NIPSA, GMB und Unite aufgerufen. Weitere Streiks sind im Juni geplant. Am Streik beteiligt sind auch Verwaltungskräfte und Techniker. Die streikenden Berufsgruppen gehören zu den am schlechtesten Bezahlten im Bildungssystem - und sie erhalten keinen Lohn in den Ferien! Dass die Forderungen berechtigt sind, das streitet auch die Regierung in Belfast nicht ab. Jedoch fehle das Geld und das könnte nur vom Finanzministerium in London kommen.