Überschwemmungen sind ein Weckruf, den Kampf gegen die begonnene globale Umweltkatastrophe zu verstärken!

Hunderttausende sind vom großen Hochwasser im Saarland, Rheinland-Pfalz, dem angrenzenden Frankreich und Luxemburg betroffen, viele haben Hab und Gut verloren. Nur durch den hohen und schnellen Einsatz der Rettungskräfte sowie auch dank unzähliger freiwilliger Helferinnen und Helfer, auch von der MLPD und ihrem Jugendverband REBELL, konnten schlimmere Folgen verhindert werden, was jeden Lügen straft, jeder denke nur an sich selbst!

Entgegen der verharmlosenden Verlautbarung des saarländischen Landesamtes für Umwelt und Arbeitsschutz trägt die jüngste Hochwasserkatastrophe zweifelsfrei den Stempel der begonnenen weltweiten Umweltkatastrophe. Mehr Wasser in der Luft, Verlangsamung bis zu Stillstand der Jetwinde, beides angetrieben durch die Erderwärmung mit der Folge häufigerer Starkregen, die sich wie dieses Mal kaum von der Stelle bewegen und die ganze Wasserlast auf ein begrenztes Gebiet entleeren. Auch Kenia, Russland und andere Länder waren allein dieses Jahr schon betroffen! Es wird immer dringlicher, den Umweltkampf zu verstärken und wie Fridays for Future am 31. Mai auf die Straße zu gehen.

Jetzt müssen die staatlichen Stellen den Betroffenen unbürokratisch und schnell helfen! Dafür müssen die großen Konzerne und Monopole zur Kasse gebeten werden, die die Hauptverantwortung für die Zerstörung der natürlichen Umwelt tragen. Darüber hinaus muss untersucht werden, inwieweit die Häuser und Böden durch verschmutzte Wassermassen etwa aus der Saar vergiftet sind, welche Wechselwirkungen es mit dem unverantwortlichen Ansteigenlassen des Grubenwassers gibt, schließlich wurden Massen von Schadstoffen nach Untertage verbracht!

Wir kritisieren die Politik der bürgerlichen Parteien, die zwar von Umweltschutz reden, aber auf Bundes-, Landes- und großteils auch kommunaler Ebene den Umweltschutz für Konzerninteressenmit F üßen treten: Genehmigung von Industrieansiedlungen im Wasserschutzgebiet (Überherrn), Bodenversiegelung durch Logistikzentren wie in Homburg und Völklingen, Waldabholzung für Parkplätze (Universität), Förderung von Eigenheimbau anstatt sozialem Wohnungsbau, ungehemmter Straßenausbau, Verteuerung des ÖPNV, Militärübungen und -Einsätze, Müllverbrennung (Velsen) und vieles mehr.

Die MLPD hat in dem Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen – was tun gegen die mutwilliger Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ umfassende wissenschaftlich begründete Leitlinien für ein Kampfprogramm für Sofort- und Schutzmaßnahmen gegen die globale Umweltkatastrophe entwickelt. Es beweist, dass es auch anders geht! Das Programm geht weit über die völlig unzureichenden Maßnahmen der Landesregierung hinaus, es ist geeignet, das Ausreifen der globalen Umweltkatastrophe zu verhindern oder wenigstens zu verlangsamen. Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk der MLPD das Zeigen dieses Buchs im Werbespot zur Europawahl verbietet und Gerichte das noch absegnen, ist ein Skandal! Umweltkampf darf das System nicht infrage stellen!

Da im heutigen Kapitalismus die Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur gesetzmäßig, systemimmanent sind, braucht es aber eine sozialistische Gesellschaftsordnung, die statt dem Profitsystem die Herstellung dieser Einheit von Mensch und Natur zur gesellschaftlichen Grundlage macht. Darüber bedarf es einer breiten gesellschaftlichen Debatte!

Rolf Tickert

Kreisleitung der MLPD Saarbrücken