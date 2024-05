Wärmster April seit Beginn der Temperatur-Aufzeichnungen

Der April 2024 war weltweit der elfte Monat in Folge mit einer Rekordtemperatur. Das ergeben die Aufzeichnungen des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF). Der Umweltdienst der EU Copernicus bezeichnet diese Serie als „ungewöhnlich“. Das ist beschönigend, denn wir erleben deutlich eine wesentliche Beschleunigung der begonnenen globalen Umweltkatastrophe! Die mittlere Lufttemperatur von 15,03 Grad lag laut Copernicus um 0,67 Grad über dem Aprilmittel 1991–2020 und um 0,14 Grad über dem bisherigen Höchstwert vom April 2016.

Neue Phänome und Häufung von Extremereignissen

Dass es in Europa „nur“ der zweitwärmste April war, hängt damit zusammen, dass in Skandinavien und Island die Temperaturen unterdurchschnittlich waren, weil polare Kaltluftmassen durch die Störung der Jetwind-Systeme ungehindert als „Kältehammer“ südlich vordringen und sich festsetzen konnten. In Osteuropa waren dagegen die Temperaturen ungewöhnlich hoch.