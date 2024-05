Marl

Zustimmung zur Forderung nach AfD-Verbot wächst

Etwa 650 Menschen protestierten gegen das Europawahlkampftreffen der AfD im Eventzentrum in Marl. Am Eingang begrüßten wir von der MLPD die Besucher mit der Forderung "Verbot der AfD" und machten Werbung für das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen - was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ am offenen Mikrophon.

Korrespondenz