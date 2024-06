100.000 protestieren in Deutschland gegen die Zerstörung der Umwelt

Es waren dieses Mal weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer als erwartet. Ein Grund dafür ist sicher auch, dass der Aufruf der FFF-Zentrale zu dieser Demo und die meisten offiziellen Redner die Umweltkatastrophe verharmlosten und angebliche „Erfolge“ vor allem der Grünen in der EU in den Himmel lobten. Die Umweltfrage ist unter den Jugendlichen aber auch ein wenig ins Hintertreffen geraten. In Umfragen ist sie auf den fünften Platz der Fragen zurückgefallen, die als am drängendsten wahrgenommen werden.

In der Umweltbewegung in Deutschland hat sich seit Jahren an der Basis eine Auseinandersetzung über einen notwendigen „System Change“ und eine immer gezieltere Kapitalismus-Kritik entfaltet. Arbeiter- und Umweltbewegung haben in vielen Aktionen begonnen, zusammenzugehen.

Viele viele Jugendliche in allen Städten waren nicht auf der Linie des nicht gewählten, sondern von Campact eingesetzten FFF-Vorstands. Sie trugen kapitalismuskritische Forderungen auf ihren Pappen und Transparenten, griffen die Ampel an, richteten das Augenmerk auf die eigentlichen Umweltverbrecher, die Monopole weltweit – auch in anderen Städten Europas. Ein Bericht: „In Amsterdam waren Tausende auf den Straßen, um große Unternehmen aufzufordern, keine Projekte mehr zu finanzieren, die der Natur, den Menschen und der Umwelt schaden. Der Marsch fand bewusst an einem Werktag statt, damit die Konzerne, an denen sie vorbeizogen, ihre Botschaft hören konnten.“

Auffallend waren eine ganze Reihe wichtiger Elemente des Umweltkampfs, der einen gesellschaftsverändernden Charakter annehmen muss: