83 Prozent der Jugendlichen rauchen nicht mehr

Das ist umso erfreulicher, weil damit bewiesen ist, dass immer mehr Jugendliche auf die Droge Tabak verzichten.

In Deutschland hält der Trend bei Jugendlichen zum Nichtrauchen an. Der Anteil der Zwölf- bis 17-Jährigen, die nie in ihrem Leben geraucht haben, stieg von 27 Prozent im Jahr 2001 auf rund 83 Prozent im vergangenen Jahr.

Insgesamt wurden rund 7000 junge Menschen im Zeitraum April bis Juni 2023 befragt. Die Studie der Bundeszentrale wurde anlässlich des Weltnichtrauchertags am 31. Mai erstellt.