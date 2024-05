Achtung - Kurzfristig kleine Platzveränderung

Die Stadtverwaltung Halle hatte Einwände: Der ursprünglich geplante Kundgebungsplatz sei zu nah am Briefwahl-Büro. Zwischen FFF am Nachmittag und dem Besuch einer Haftanstalt der Hitlerfaschisten durch Delegierte der Bundesdelegiertenkonferenz von VVN BDA am Abend in Halle an der Saale, führt die Internationalistische Liste/MLPD mit ihrem Arbeiter-Kandidaten zur Europawahl, Jörg Weidemann, Krankenpfleger aus Leipzig und Landesvorsitzender der MLPD Elbe-Saale, eine Kundgebung mit offenem Mikrofon durch.

Wann: Freitag, den 31. Mai 2024 von 15 Uhr bis 18 Uhr

Wo: auf dem Marktplatz in Halle (Ostseite- Platz zwischen Händeldenkmal und ehemals Kaufhof)