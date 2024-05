Alle Menschen werden Brüder? Von wegen! Stoppt GEAS!

"Alle Menschen werden Brüder" - Stoppt GEAS! Bekämpft die Fluchtursachen und nicht die Flüchtlinge! Stopp Deportation! Schluss mit den Arbeitsverboten und Ausbildungserschwernissen! Deutschkurse für alle!" - Unter diesen Leitlinien steht die Demonstration am 8. Juni in Leipzig von 14 bis 15 Uhr vom Kleinen Willy-Brandt-Platz zum Kleinen Wilhelm-Leuschner-Platz.

Am 10. April 2024 hat das EU-Parlament der »GEAS-Reform« zugestimmt. Pro Asyl sagt: »Kinder in Haft, Asylschnellverfahren an den Außengrenzen, Abschiebungen in Länder ohne Schutz für Flüchtlinge … die Zustimmung des Europaparlaments zur GEAS-Reform ist ein historischer Tiefpunkt für den Flüchtlingsschutz in Europa. Europa schottet sich immer weiter ab: zu den schon bestehenden Zäunen, Mauern, Überwachungstechniken und Push-backs kommen nun noch mehr Inhaftierung und

Isolierung schutzsuchender Menschen an den Außengrenzen und neue menschenrechtswidrige Deals mit autokratischen Regierungen.«

Innenpolitisch sind die Beschlüsse verbunden mit einer Welle rigoroser Abschiebungen bzw. ihrer Androhung; verstärkten Arbeitsverboten trotz riesigem Facharbeitermangel in Deutschland; diskriminierender Behandlung durch Behörden und Polizei. Und das in einer Situation bedrohlich anwachsender faschistischer und rassistischer Kräfte in Deutschland!

In der Europa-Hymne heißt es: »Alle Menschen werden Brüder!«. In Deutschland wurden gerade 75 Jahre Grundgesetz mit Meinungsfreiheit und Menschenrechten gefeiert. Die Asylpolitik der EU schlägt dem allem ins Gesicht. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland erleben wir jedoch als antifaschistisch und antirassistisch eingestellt. Sie

teilen mit uns den Standpunkt: »Bekämpft die Fluchtursachen und nicht die Flüchtlinge!«

Doch innerhalb der Kandidatinnen und Kandidaten zur Europawahl sehen wir unter dem »Spitzenpersonal« nur einige wenige Verbündete für die Geflüchteten: die ehemalige Kapitänin der Seawatch, Carola Rackete für DIE LINKE; die Unterstützerin unseres überparteilichen »Freundeskreises« Monika Gärtner Engel für die Internationalistische Liste/MLPD und innerhalb der Partei Die Grünen den Europa-Abgeordneten Erik Marquardt. Wir müssen also unsere Sache selbst in die Hand nehmen!

Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in Solidarität International ruft deshalb auf: Wir demonstrieren in Leipzig unter den Leitlinien

Stoppt GEAS!

Bekämpft die Fluchtursachen und nicht die Flüchtlinge!

Stopp Deportation!

Schluss mit den Arbeitsverboten und Ausbildungserschwernissen!

Deutschkurse für alle!

Geflüchtete!

Lasst euch nicht von der Angst vor Abschiebung und Rassismus beherrschen. Ihr habt ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Kämpft um Ausbildung und Arbeit. Lernt Deutsch. Sucht euch Unterstützung und Hilfe. Organisiert euch!

Einheimische Freundinnen und Freunde!

Zeigt Flagge. Unser Kampf ist euer Kampf und euer Kampf ist unser Kampf. Kommt aus aller Herren Länder mit Delegationen nach Leipzig! Wir starten um 14 Uhr und reihen uns anschließend in die an diesem Tag bundesweit stattfindende antifaschistische Demonstration ein. Im Anschluss führen wir ein kleines Verbrüderungs-Event durch, bevor wir abends wieder nach Hause fahren.

Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in SI

www.freunde-fluechtlingssolidaritaet.org

Spenden über: „Solidarität International e.V.“

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84,

Stichwort: „Flüchtllingssolidarität“

change.org/alassa und change.org/evakuierung

Der Demoaufruf im pdf-Format

Der Aufruf auf der Webseite des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität