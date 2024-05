Apple iOS 17.5 stellt angeblich gelöschte Fotos ungewollt wieder her

Dabei scheint es keine Rolle zu spielen, ob die Bilder vorher nur lokal auf dem eigenen Gerät gespeichert, oder willentlich in die iCloud hoch geladen (“synchronisiert”) wurden. Sie tauchten sowohl auf eigenen neuen Geräten mit dem eigenen Benutzeraccount auf, als auch auf alten und weiterverkauften Geräten, die zwischendurch auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt wurden und mit einem neuen, fremden Account von einer anderen Person weiterverwendet werden.

Benutzer berichten, dass zumindest ein Teil der Bilder auch noch als “Neu hinzugefügt” besonders hervor gehoben wurde. Im Fall eines Reddit-Benutzers handelte es sich dabei um Bilder von 2010.

Nur eine Woche später, am 20. Mai, kam dann die Version 17.5.1 heraus, die das Problem angeblich beheben sollte; das mag auch sein, soweit man unter “Problem” hier nur versteht, dass diese “gelöschten” Bilder angezeigt wurden.

Wo kommen die Bilder her?

Die eigentliche und bis jetzt nicht zufriedenstellend beantwortete Frage ist, wo diese Bilder herkommen.

Eigentlich sollen Fotos, die auf iOS-Geräten gelöscht werden, nach 30 Tagen von Apple endgültig gelöscht werden. Wie und warum auch immer: Das geschieht offensichtlich nicht verlässlich.

Jeder Apple-Benutzer potenziell betroffen

Das ist mehr als einfach nur ein Problem mit einer bestimmten Betriebssystem-Version. Somit lässt es sich auch nicht mit einer Vermeidung der Version umgehen, in der es auftauchte - wenn irgendwo ein Gerät in Umlauf ist, dass man früher oder auch nur zwischenzeitlich benutzt hatte, besteht das Risiko, dass beliebige Fotos dort nun in der Galerie aufgetaucht sind.

Da die Frage nach der Herkunft der Fotos ungeklärt ist, kann man auch nicht von einem auf Geräte oder Accounts eingrenzbaren Problem ausgehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Server von Apple eine Rolle spielen, dass der Fehler dort seinen Ursprung hat und - ob von dem Konzern gewollt oder ungewollt - Kopien von eigenen Bildern, die man löschte, dort fortleben. Man kann nicht einmal sicher davon ausgehen, dass sich das Problem auf Fotos beschränkt; es könnte reiner Zufall sein, dass es Bilder waren, die wieder auftauchten. Potenziell könnte jede vermeintlich gelöschte Datei betroffen sein.

Smartphones bleiben unsicher

Dieser Vorfall zeigt wieder, dass es keine sicheren Smartphones und Tablets gibt. Sowohl Geräte von Apple mit iOS, als auch von anderen Herstellern mit Google Android, sind in deren jeweilige Netzwerke fest integriert. In Folge dessen hat niemand außer diesen Firmen auch nur die Chance, eine wirkliche Kontrolle über die Inhalte von Smartphones und Tablets auszuüben.