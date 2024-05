Aufruf zur Wahl der Internationalistischen Liste / MLPD bei den Europawahlen!

Am 9. Juni finden in den Ländern der Europäischen Union die zentralen Wahlen für das Europäische Parlament statt, bei denen neue Abgeordnete gewählt werden. Bei diesen Wahlen werden die bürgerlichen Parteien gegeneinander antreten. Allerdings werden faschistische und reaktionäre Parteien diese Gelegenheit nutzen, um ihre Position zu stärken. Insbesondere in Deutschland tritt die faschistische AfD mit dem Slogan „Unser Land zuerst“ und faschistischer Propaganda gegen Migranten an.

Auch die bürgerlichen Parteien in Deutschland konkurrieren auf ähnliche Weise mit migrationsfeindlicher Rhetorik. Dies zeigt sich deutlich in den jüngsten Gesetzgebungsbestrebungen des Europäischen Parlaments zur Rückführung von Flüchtlingen in ihre Herkunftsländer sowie in den entsprechenden deutschen Gesetzen, die diese rassistische und diskriminierende Politik widerspiegeln.

Als ATIF (Föderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland) rufen wir die einheimischen und migrantischen Arbeiter und Werktätigen in Deutschland dazu auf, bei den Europawahlen keine Stimmen an reaktionäre, rassistische und faschistische Parteien zu vergeben. Stattdessen rufen wir dazu auf, für die Internationalistische Liste / MLPD zu stimmen, deren Teil wir sind.

Warum Internationalistische Liste / MLPD?

Weil sie gegen die Europäische Union ist, die zur Durchsetzung ihrer Hegemonie im Kampf mit anderen imperialistischen Mächten steht, und weil sie gegen diese kämpft.

Weil sie die internationalen Finanzkonzerne bekämpft, die Menschen und Natur für maximale Profite ausbeuten und die Hauptverantwortlichen für die globale Umweltkatastrophe sind, und weil sie den gemeinsamen Kampf gegen diese Katastrophe vorantreibt.

Weil sie das Verbot aller faschistischen Parteien und Organisationen, insbesondere der AfD, fordert und den gemeinsamen Kampf gegen Rassismus und Faschismus vorantreibt.

Weil sie gegen Waffenlieferungen der deutschen Regierung in Kriegsgebiete ist, gegen das Massaker des israelischen Staates in Gaza, gegen die Massaker des türkischen Staates an den Kurden und gegen die Vorbereitungen der imperialistischen Staaten auf einen neuen Weltkrieg.

Weil sie gegen Angriffe auf Arbeiter und Werktätige ist, für das Recht auf Generalstreik kämpft, die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich fordert und gegen die Massenarmut kämpft.

Weil sie anerkennt, dass Flüchtlinge aufgrund von Unterdrückung und Ausbeutung in ihren Heimatländern nach Europa kommen müssen und dass die europäischen Länder hierfür in erster Linie verantwortlich sind, und weil sie gegen rassistische und diskriminierende Politik gegenüber Flüchtlingen kämpft.

Weil sie den gemeinsamen Kampf der Einheimischen und Migranten gegen Rassismus, Diskriminierung, Faschismus, Unterdrückung und Ausbeutung unterstützt und vorantreibt.

Aufgrund dieser Positionen rufen wir alle fortschrittlichen Kräfte dazu auf, bei den Wahlen ihre Stimme der Internationalistischen Liste / MLPD zu geben.



ATİF - Föderation der Arbeiter*innen aus der Türkei in Deutschland

Hier der Aufruf auf Türkisch.

AP Seçimlerinde “Enternasyonalist Liste/ MLPD”ye Oy Vermeye Çağırıyoruz!



Avrupa Parlamentosunda yer alacak yeni milletvekillerin seçimi için 9 Haziran’da Avrupa Birliği ülkelerinde merkezi seçimler yapılacaktır. Yapılacak bu seçimlerde, burjuva partileri birbirleriyle yarışacaklardır. Fakat bunlardan faşist ve gerici partiler bu süreci daha da güçlenmek için kullanacaklardır. Özellikle de Almanya’da faşist AfD partisi, “Önce Vatanımız” sloganı altında, göçmenlere yönelik faşist propagandayla seçimlere katılmaktadır.



Aynı zamanda Almanya’daki burjuva partileri de göçmen karşıtlığı üzerinden aynı şekilde birbirleriyle yarışmaktadırlar. Avrupa Parlamentosunda yer alan partilerin son olarak mültecilerin geldikleri ülkelere geri gönderilmesine yönelik çıkardıkları yönelim yasalarındaki ortak tutumları bunun bir göstergesidir. Gene Almanya’da aynı minvalde çıkarılan yasalarda bu ırkçı ve ayrımcı siyaseti görmekteyiz.



ATİF (Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu) olarak, Almanya’daki yerli ve göçmen işçi ve emekçileri, yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde; gerici, ırkçı, faşist partilerine oy vermeyerek tavır belirlemeye çağırıyoruz. Seçimlerde oyların bizimde bileşeni olduğunuz “Enternasyonalist Liste/ MLPD”ye vermeye çağırıyoruz.



Neden “Enternasyonalist Liste/ MLPD”



Dünya’da egemenliğini geliştirmek için diğer emperyalist güçlerle mücadele etmek için oluşturulan Avrupa Birliği’ne karşı olduğu ve buna karşı mücadele ettiği için.



Küresel çevre felaketinin sorulusunun azami kar için insanları ve doğayı sömüren uluslararası finans tekellerine karşı çıktığı için. Küresel çevre felaketine karşı, ortak mücadeleyi geliştirmek için mücadele ettiği için.



Başta AfD olmak üzere, tüm faşist parti ve örgütlerin yasaklanmasını savunduğu ve ırkçılğa, faşizme karşı ortak mücadeleyi geliştirdiği için.



Alman devletinin savaş bölgelerine silah sevkiyatına karşı olduğu, Gazze’de İsrail devletinin gerçekleştirdiği katliama, Türk devletinin Kürtlere yönelik katliamlarına karşı çıktığı ve emperyalist devletlerin yeni bir dünya savaşına hazırlanmalarına karşı çıktığı için.



İşçi ve emekçilere yönelik saldırılara karşı çıktığı, genel grev hakkının kazanılması için mücadele ettiği, tam ücret karşılığında haftada 30 saat çalışma süresini talep ettiği ve kitlesel yoksulluğa karşı çıktığı için.



Mültecilerin, ülkelerinde baskı ve sömürüden kaynaklı Avrupa’ya gelmek zorunda kaldığı ve yaşananlardan Avrupa ülkelerinin birinci derecede sorumlu olduğu ve mültecilere yönelik ırkçı ve ayrımcılığa karşı çıktığı için.



Yerli ve göçmenlerin; ırkçılığa, ayrımcılığa, faşizme, baskı ve sömürüye karşı ortak mücadelesini savunduğu ve bunun için mücadele etiğinden ötürü “Enternasyonalist Liste/ MLPD”yi destekliyoruz. Bu savunduklarından dolayı tüm ilerici kitleleri oy vermeye çağırıyoruz.



ATİF- Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu