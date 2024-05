Bologna: Bahnblockade gegen Rafah-Massaker

Am Dienstag blockierten hunderte Menschen in Bologna den Bahnhof und besetzten zwei Stunden lang die Gleise, um gegen den Völkermord in Gaza zu protestieren. Vor dem Bahnhof versammelten sich viele Jugendliche mit Transparenten und riefen "Stoppt den Völkermord". Der Protest richtete sich auch gegen die wirtschaftliche und militärische Komplizenschaft der italienischen Regierung gegenüber der israelischen Politik. Verkehrsminister Salvini, Chef der rechten Lega, schäumte besonders lautstark. Für Samstag, den 1. Juni rufen zahlreiche Basisgruppen, darunter auch Palästina-Vereine, zu einer zentralen Demonstration gegen die Politik der Meloni-Regierung in Rom auf.