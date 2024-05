Zensurversuch gegen Wahlplakat mit Buch gescheitert: Wir haben den Spieß umgedreht!

Die Plakate der Internationalistischen Liste / MLPD, die das Cover des Buchs „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ zeigen, und welche die Stadt abgehängt sehen wollte, bleiben hängen.

Allerdings sollten Preis und QR-Code überklebt werden. Das geschah inzwischen – ausdrücklich ohne Anerkennung eines Rechtsanspruchs der Stadt Bonn darauf – mit den Aufklebern „Wählt Liste 22“.

Ein Stadtverordneter der Partei „Die Linke“, der eine Buchhandlung in Bonn betreibt, bot an, einige Exemplare des Buches in sein Schaufenster zu legen, was wir gerne angenommen haben.