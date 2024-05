Das Verfahren gegen Roland Meister muss sofort eingestellt werden

Tausende Menschen beteiligten sich am Samstag in Kapstadt an einer Demonstration gegen den Völkermord in Gaza und forderten den sofortigen Stopp der Invasion in Rafah. Hunderte Palästina-Fahnen wurden geschwenkt, viele Demonstranten trugen Pali-Tücher und riefen "Free Palestine". Organisiert wurde die Demonstration von der Palestine Solidarity Campaign (PSC), dem Muslim Judicial Council (MJC) und der Al-Quds Foundation. Außerdem hatten viele politische Parteien aufgerufen, darunter ANC und PAC. Viele Redner riefen dazu auf, bei der anstehenden Parlamentswahl keine Partei zu wählen, die die Politik der israelischen Regierung unterstützt.