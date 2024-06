Dauerregen, Hochwasser, Evakuierungen: Dramatische Lage in Bayern

Noch viel heftiger im benachbarten Landkreis Augsburg: Dort sind ein Deich und ein Damm gebrochen. Im Dorf Diedorf wird die Evakuierung eines Ortsteils vorbereitet, so groß sind die Wassermassen. "Es ist nicht mehr ausreichend, sich in höhere Stockwerke zu begeben", so ein Sprecher des Landratsamts. Die Behörden rufen auch auf, sich von Bahnunterführungen fernzuhalten. Teils könnten Fluten dort abfließen. Es bestehe Lebensgefahr. An der Zugspitze sind in wenigen Stunden 60 cm Neuschnee gefallen, im Tal herrscht Dauerregen, es hat um die 0 Grad - und eine Bergsteigergruppe hängt unterhalb des Gipfels fest. Die Leute waren so unvernünftig, trotz wirklich eindringlicher Wetterwarnungen zu dieser Tour aufzubrechen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Landesinnenminister Joachim Herrmann, beide CSU, machen sich derzeit in Diedof "ein Bild von der Lage." Die CSU gehört bekanntlich zu den Kräften, die für Umweltschutzmaßnahmen nie viel getan haben. Demagogisch erklärte Söder im Wahlkampf zur Landtagswahl: "Das Wohlstandseis schmilzt schneller als das Eis der Gletscher." Die Profitgier der Monopole hat dafür gesorgt, dass die langjährige Umweltkrise bereits in eine globale Umweltkatastrophe übergegangen ist. Sofortmaßnahmen auf Kosten der Monopole! Gesellschaftsverändernder Umweltkampf ist das Gebot der Stunde!

Rote Fahne News berichtet morgen mehr.