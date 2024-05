Diesmal ab 16 Jahren: Am 9. Juni Internationalistische Liste / MLPD wählen!

Am 9. Juni ist Europawahl. Bist du auch 16 Jahre und darfst zum ersten Mal wählen? Dann gib deine Stimme an die Internationalistische Liste / MLPD! Sie fordert schon seit Jahren die Volljährigkeit ab 16 Jahren.

Keine Stimme für faschistische Kräfte wie AfD & Co.! Wir sind konsequent antifaschistisch und fordern das Verbot der AfD und aller faschistischen Organisationen! Wir kämpfen gegen den Völkermord in Gaza, gegen den Krieg in der Ukraine, gegen eine begonnene globale Umweltkatastrophe und wachsende Armut.

Wir kritisieren die Heuchelei der EU. Sie redet von Sicherheit, Freiheit, Demokratie. Die Frage ist nur: für wen? In der EU diktieren Konzerne wie Volkswagen, RWE, Bayer & Co.! Sie bekämpfen Umweltschutzmaßnahmen und betreiben gleichzeitig Greenwashing und lassen Tausende Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken. Rebellion gegen die imperialistische EU!

Aber: wir sind nicht nur gegen etwas, sondern haben eine Alternative – den echten Sozialismus! Dann haben nicht mehr die Monopole mit ihrem Staatsapparat die Macht, sondern die Arbeiterklasse im Bündnis mit den breiten Massen. Er verwirklicht Plan- und Kreislaufwirtschaft, statt Ausbeutung von Mensch und Natur. Es wird alles getan, um das Ausreifen der globalen Umweltkatastrophe abzudämpfen und wo möglich zu stoppen. Die Völker leben in gegenseitigem Nutzen miteinander – statt sich in Kriegen zu bekämpfen.

Die heutige Jugend ist nicht die letzte Generation – sondern herausgefordert, die Generation Sozialismus zu sein!

Den Imperialismus kann man nicht abwählen. Dafür braucht es eine internationale Revolution! Hilf mit, der sozialistischen Jugendbewegung mehr Gewicht zu verleihen! Kämpf mit uns um deine Zukunft: Organisier dich im Jugendverband REBELL! Am 9. Juni: Internationalistische Liste / MLPD wählen!

Hier gibt es den Erstwähleraufruf als gestaltete pdf-Datei