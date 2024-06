Drei Geschichtslügen zum Grundgesetz

Demokratische Initiativen wurden systematisch ausgebremst: So beschloss der 3. Deutsche Volkskongress mit 1441 Delegierten aus allen Besatzungszonen in Berlin 1949 die Annahme eines Verfassungsentwurfs für eine Deutsche Demokratische Republik und für die Neuwahl des Deutschen Volksrates. Das wurde natürlich im Westen strikt abgelehnt. Auch das Grundgesetz bekam nie demokratische Weihen. Der Parteivorstand der KPD in der oben genannten Erklärung: „Der Parlamentarische Rat hat kein Mandat im deutschen Volk. Er ist gegen den Willen der überwältigenden Mehrheit aller Deutschen errichtet. Das deutsche Volk will nichts anderes als eine einheitliche demokratische Republik mit einer Verfassung, die von einer durch das ganze deutsche Volk gewählten Nationalversammlung auszuarbeiten ist.“

Entsprechend dieser undemokratischen Angst vor dem Volk wurde das Grundgesetz weder 1948/49 noch nach der Wiedervereinigung 1989/1990 dem Volk zu einer Volksabstimmung vorgelegt. Und das, obwohl im Grundgesetz Artikel 146 „nach Vollendung der Einheit“ eine Verfassung vorgesehen ist, „die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“ Doch so viel „freie Entscheidung“ will das Monopolkapital der Bevölkerung bis heute nicht zugestehen!

Ein Gesetz zur bewussten Spaltung Deutschlands

Das Grundgesetz war kein Gesetz zur Einheit Deutschlands, sondern ein Gesetz zur bewussten Spaltung Deutschlands. Adenauer brachte das als Sprachrohr des westlichen Finanzkapitals auf den Punkt: „Lieber das halbe Deutschland ganz als das ganze Deutschland halb.“ Die Spaltung Deutschlands widersprach eklatant der großen Mehrheit: So fand auf Initiative des im März 1948 tagenden 2. Deutschen Volkskongresses im Mai/Juni 1948 ein „Volksbegehren für die Einheit Deutschlands“ statt. 14,8 Millionen Menschen aus allen Besatzungszonen stimmten für einen Volksentscheid. Diktatorisch wurden vor allem die Kommunisten als entschiedenste Verfechter der Einheit Deutschlands unterdrückt. Im Februar 1948 entließ Ministerpräsidenten Arnold (CDU) die beiden KPD-Minister aus der Landesregierung NRW. Noch im selben Monat wurde die Zeitung der Kommunisten „Freiheit“ zeitweilig verboten.

Auch wenn das Grundgesetz als Zugeständnis wichtige demokratische Rechte enthält - auch hier gilt der Spruch: „Das herrschende Recht ist das Recht der Herrschenden“.