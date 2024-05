Faschistischer Anschlag gegen zwei Landtagskandidaten der MLPD in Gera

Gegen zwei Mitglieder und öffentliche Vertreter der MLPD in Gera (Petra und Dieter Ilius) wurde durch eine offensichtliche, nachgewiesene Manipulation an ihrem Auto am Freitag, dem 17.5.24, ein Anschlag organisiert. Dabei wurden schwere Verletzungen bis zum Tod in Kauf genommen bzw. war das das Ziel. Es waren die Radmuttern am linken Vorderrad ihres Autos gelockert worden und ein Abfall des Reifendrucks am gleichen Rad manipuliert worden. Es war nur der Umsicht der Betroffenen zu verdanken, dass es bei ihrer Fahrt von Gera nach Erfurt zum Thüringer MLPD-Wahlkampf-Auftakt zur Europawahl und Schalkau in Südthüringen zum Pfingstjugendtreffen nicht zu einem schweren Unfall kam.

Bei einer gründlichen Untersuchung durch eine Autowerkstatt wurde eine gezielte Lockerung der Radmuttern festgestellt, sowie dass eine große Tackernadel gezielt mit einem Bautackergerät in eine Reifenrille eingebracht worden ist und Luft langsam aus einer weiteren Beschädigung des Reifens austrat. So sieht das wahre Gesicht der Faschisten aus, die sich sonst gerne oft wie die Biedermänner darstellen. Das geht jeden demokratisch eingestellten Menschen an, denn solche Anschläge haben immer das Ziel, alle Menschen, die in Opposition zu den Faschisten stehen, einzuschüchtern und mundtot zu machen. Hier ist breite Solidarität nötig!

Dieter und Petra Ilius haben am 24.5.24 bei der Kriminalinspektion Gera Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Sie haben die Vorgänge exakt dokumentiert, Zeugen benannt und den politischen Hintergrund aufgezeigt. Beide sind in Gera als öffentliche Vertreter der MLPD und konsequente Antifaschisten und Internationalisten bekannt. Drei Tage vorher hatten sie bei einer von der Ostthüringer Zeitung organisierten Podiumsdiskussion zur Oberbürgermeisterwahl in Gera, im Volkshaus Zwötzen, das Flugblatt der MLPD verteilt: „Für das Verbot der AfD und aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda".

Petra Ilius hatte auf der Veranstaltung zudem eine Frage an die Oberbürgermeisterkandidaten gestellt und einen kritischen Beitrag gehalten zu den sogenannten „Montagsspaziergängen" und die Organisierung eines faschistischen Camps vor der neuen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in der Nähe des SRH-Waldklinikums. Anmelder des letzteren war der stadtweit bekannte Neonazi Christian Klar. Ihr Beitrag erhielt von einem Teil der Veranstaltungsteilnehmer Beifall, während er bei Anhängern der AfD und des faschistischen „Aufbruch Gera" um Christian Klar und Yves Berlinghoff auf heftige Ablehnung stieß. Petra Ilius wurde nach der Veranstaltung gedroht: „Euren Namen merken wir uns". Es ist bekannt, dass aus diesem faschistischen Spektrum in der Vergangenheit schon anderen Antifaschisten gedroht wurde. „Wir wissen, wo ihr wohnt". Es ist desweiteren bekannt und durch einen Beitrag der Fernsehsendung „Kontraste" dokumentiert worden, dass es in Gera eine enge Vernetzung zwischen der AfD und dem „Aufbruch Gera", Reichsbürgern und weiteren faschistischen Kräften gibt.

Die MLPD fordert die vollständige Aufklärung dieses Anschlags, die Bestrafung der Täter und den Schutz der Angegriffenen! Die MLPD und ihre Freunde werden sich auch durch die politische Rechtsentwicklung und die verstärkte Aggressivität faschistischer Kräfte nicht einschüchtern oder einschränken lassen, sondern aktiv dazu beitragen, dass die antifaschistischen und sozialistischen Kräfte in Gera gestärkt werden. Die MLPD bekräftigt ihre Absicht, ihre Auftaktveranstaltung zur Landtagswahl am 27.7.24 in Gera durchzuführen. Dazu laden wir Sie herzlich ein.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an die Kontaktadresse der Landesleitung Thüringen der MLPD oder die Kontaktadresse der Ortsgruppe in Gera (E-Mail: gera@mlpd.de)