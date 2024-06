Freiheit für Ecevit Piroglu!

Er war am 24. Juni 2021 auf einem serbischen Flughafen festgenommen worden. Seitdem droht seine Abschiebung in die faschistische Türkei (mehr dazu hier). Er trat dagegen in den Hungerstreik und musste nun in dieser Woche in Krankenhausbehandlung gebracht werden.

Das Internationalistische Bündnis ruft zusammen mit der Migrantenorganisation ADGB zu einer Protestkundgebung auf:

Kommt am Montag, den 3. Juni, um 11.30 Uhr, vor das serbische Konsulat in Düsseldorf, Klosterstraße 79 (Nähe Hauptbahnhof)!