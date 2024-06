Düsseldorf: Die Kundgebung war durchgehend von Jugendlichen moderiert und durchgeführt

Die Kundgebung war durchgehend von Jugendlichen moderiert und durchgeführt, auch ein Kind von ca. 7 Jahren rief eindringlich dazu auf, aktiv zu werden. Auch Kinder müssen in die Parteien und sollen Wahlrecht haben.

Wiederholt und ganz eindeutig nahmen die Demonstrantinnen und Demonstranten Position gegen die faschistische Gefahr und gegen die AfD, die am Tag zuvor in Düsseldorf eine Kundgebung abhielt, aber mit einer großen Zahl an Gegendemonstranten konfrontiert wurde. Die Demoleitung orientierte vor allem auf die Europawahlen. Mit vielen Illusionen und dem Aufruf an alle bürgerlichen Politiker, dass der Klimaschutz erste Priorität werden müsste.

Mitten drin in der Kundgebung die Umweltgewerkschaft, die einige Unterschriften und Beitrittserklärungen sammelte. Und die MLPD mit Parteifahne, den beiden Umweltbüchern und der Roten Fahne.

Mit einigen jungen Demoteilnehmerinnen gab es interessante Diskussionen über eine sozialistische Gesellschaftsperspektive. Vielen ganz jungen Leuten ist über die sozialistischen Erfahrungen in der Sowjetunion und in China gar nichts bekannt – es gibt viel Informations- und Klärungsbedarf.

Dieses Mal gab es wieder großes Theater wegen der Parteifahne, weil die Demoleitung unbedingt das Fahnenverbot durchsetzen wollte. Zu Beginn der Demo wurden die Demonstranten der MLPD massiv bedrängt und von einem Trupp von ca. 15 Leuten auch körperlich daran gehindert, an der Demo mit der Fahne teilzunehmen. Ein Polizist sprach „im Auftrag der Versammlungsleitung“ der MLPD ein Teilnahmeverbot aus, was nach dem Versammlungsrecht NRW auf keinen Fall zulässig ist. Aufgefordert, uns dies schriftlich zu geben, sagte er, das nicht zu können, da er keinen Drucker dabei habe!

Als wir erneut an einer anderen Stelle zur Demo stießen und die Fahne wieder entrollten, wurden wir von hinten angegriffen und die Fahne wurde uns entrissen. Wir stellten Strafanzeige wegen des Diebstahls der Fahne und werden auch weiter juristisch gegen das Verhalten der Polizei vorgehen.