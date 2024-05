Guelph: Arbeiter in Fleischfabrik von Cargill streiken

Knapp 1000 Arbeiter in der Fleischfabrik von Cargill Dunlop in Guelph in der kanadischen Provinz Ontario streiken seit dem 27. Mai. Sie sind Mitglieder der Gewerkschaft Union United Food and Commercial Workers (UFCW). Sie lehnten am 26. Mai mit 82 Prozent den Vorschlag für einen neuen Tarifvertrag ab. In dem Werk werden täglich 1500 Rinder geschlachtet und verarbeitet. Die 950 Beschäftigten sehen bisher ihre extrem schwere Arbeit nicht ausreichend gewürdigt. Inzwischen hat die Gewerkschaft angekündigt, dass sich auch die Arbeiter im Werk in der Provinz Alberta dem Streik anschließen werden. Cargill hat erklärt, dass die beiden Werke rund 55 Prozent der kanadischen Fleischverarbeitung ausmachen und die Viehzüchter nicht wissen, wohin mit ihren Tieren.