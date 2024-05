Herzlichen Glückwunsch dazu!

Am Dienstagabend versammelten sich in Londons Innenstadt vor den Toren von Downing Street rund 10.000 Menschen zu einer zweistündigen Protestkundgebung als Reaktion auf die israelischen Angriffe auf Flüchtlingscamps in Rafah, bei denen seit Sonntagabend Dutzende Menschen starben. Organisiert wurde der Protest von der Palestine Solidarity Campaign und anderen Organisationen, der überwiegend friedlich verlief. Die Demonstrantinnen und Demonstranten forderten einen sofortigen Waffenstillstand und ein freies Palästina. Nach Ende der offiziellen Kundgebung kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei und zu mindestens 40 Festnahme