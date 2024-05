Houston: Proteste und Demos gegen Entlassung von Lehrern

In Houston im US-Bundesstaat Texas eskaliert gerade eine Auseinandersetzung um die Schulpolitik und Kürzungen im Schuletat. Am vergangenen Freitag beteiligten sich Schülerinnen und Schüler von mindestens 15 Mittel- und Oberschulen an einem Streik und verließen das Schulgelände. Eltern schlossen sich dem Protest an und forderten die Absetzung von Mike Miles, dem Leiter des Schulbezirks von Houston, denn er will zahlreiche Schulleiterinnen und Lehrerinnen entlassen. Am Donnerstag hatten sich Hunderte Lehrer deswegen krankgemeldet. Am Samstag versammelten sich dann über 900 Eltern, Lehrer und Schüler vor dem Rathaus und protestierten gegen die Pläne von Superintendent Mike Miles.