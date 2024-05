Im Europawahlkampf-Schlussspurt nochmal einen Gang höher schalten!

Kampf um jede Stimme …

Eine wirkliche Zukunftsperspektive zur Europawahl besteht in einer Richtungsentscheidung gegen das „Weiter so“ und für eine gesellschaftsverändernde Perspektive im echten Sozialismus: Das ist die Stimme für die Internationalistische Liste / MLPD. Jede Stimme für die MLPD ist auch eine Stimme gegen den Faschismus und seiner Wurzel im Kapitalismus!

Unsere Plakate wie „Echter Sozialismus statt globaler Umweltkatastrophe!“ fordern heraus und werfen Fragen auf, die beantwortet werden wollen und müssen. So in der Zuschrift eines Kollegen: „Was sind für die MLPD die Symptome einer "globalen Umwelt-Katastrophe" und wie würden zumindest deren Auswirkungen durch die MLPD gelindert? Was ist für die MLPD "Sozialismus" und welche zusätzlichen Bedingungen müssten erfüllt sein, um die Eigenschaft "echt" zusprechen zu dürfen?“ Ein Grund mehr, auf Bewusstseinsbildung zu setzen. Zu den mittlerweile 17 Hauptmerkmalen und ihrer zerstörerischen Wechselwirkung, zu den „Leitlinien für ein erweitertes Kampfprogramm der Sofort- und Schutzmaßnahmen“, zur Begründung der einzigen Überlebensperspektive der Menschheit, Sozialismus aber echt. Viele Ortsgruppen haben sich Ziele im Verkauf gesetzt – um diese gilt es nun bis zum 9. Juni zu kämpfen.

Polemische Abrechnung mit den bürgerlichen Parteien

Die begonnene globale Umweltkatastrophe wird immer sicht- und spürbarer – aber es soll nicht darüber gesprochen werden? In Palästina findet ein brutaler Völkermord statt – aber er darf so nicht genannt werden? Die Mehrheit der Menschen will sich keinen Maulkorb verpassen lassen. Stattdessen ist Attacke angesagt: Die als friedensschaffend angepriesenen Waffenlieferungen an die Ukraine, mit der Putin in die Ecke getrieben werden sollte, verschärfen die akute Weltkriegsgefahr und haben die Ukraine in ein einziges Schlachtfeld verwandelt. Der EU-Green-Deal erweist sich als Lügen- und Täuschungsmanöver gegen Umweltschutz. Selbst die unzureichenden Maßnahmen werden noch vollständig einem Rechtsruck aller bürgerlichen Parteien geopfert.

Die vollmundigen Versprechungen zur Bekämpfung der Armut landen in der bitteren Realität, dass 16,8 Prozent der deutschen Bevölkerung in Armut lebt, obwohl fast zwei Drittel davon noch arbeitet oder Rente bzw. Pension bezieht.Und jedes fünfte Kind ist von Armut betroffen. Von wegen friedliche Außenpolitik. Aktuell ist Peter Weispfenning, Kandidat der MLPD für die Europawahl, wegen Volksverhetzung angezeigt, weil er den Krieg Israels im Gazastreifen als Völkermord bezeichnet hat. Jede Stimme für die MLPD ist eine Stimme der Solidarität gegen diese Diskriminierung!

Dem Sozialismus ein neues Ansehen verschaffen

Es ist vor allem der Antikommunismus, der attackiert werden muss. Die EU hat sich als imperialistischer Staatenblock zusammengefunden, konkurriert um die imperialistischen Macht- und Einflusssphären auf der Welt und rechtfertigt sich und seine Politik mit dem Antikommunismus gegen den Wunsch vieler Menschen nach Frieden und Freiheit. Protest ist links und dem Übel wird nur an die Wurzel gegangen, wenn sich die gesellschaftlichen Verhältnisse grundlegend ändern! Verbot der AfD – dafür Perspektive echter Sozialismus! Unsere Literaturkampagne beinhaltet daher auch engagierte und verstärkte antifaschistische Aufklärungsarbeit.

Gewinnt Multiplikatoren für die Internationalistische Liste / MLPD - sei es im Betrieb, der Gewerkschaft, im Wohngebiet oder in Social Media. In unserem Wahlkampf kann jeder mit anpacken. Wie der Kollege, der sich nach Erhalt der Antwort auf seinen Mitgliedsantrag gleich als Zeitungsausträger für die MLPD angeboten hat. Die Organisiertheit stärken und auch den neu erschienenen Erstwähler-Brief des Jugendverbands REBELL breit einsetzen. Das ist Trumpf.