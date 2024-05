Jede Stimme zählt!

Die MLPD attackiert die EU als imperialistisches Bündnis. Sie verbreitet keine Illusionen in bürgerliche Wahlen. Dabei darf das Volk ohnehin nur entscheiden, welcher parlamentarische Vertreter der Großkonzerne und Großbanken es regiert. Die MLPD ist eine revolutionäre Arbeiterpartei. Zudem wird die MLPD nicht müde, darauf hinzuweisen, dass das EU-Parlament auch noch ziemlich unbedeutend ist. Ist es da nicht schizophren, zur Wahl anzutreten und auch noch um jede Stimme zu kämpfen?

Stefan Engel, heutiger Leiter des theoretischen Organs REVOLUTIONÄRER WEG, wies schon 2009 auf die große Bedeutung des Kampfs um jede Stimme hin:

„Gleichwohl kämpfen wir um jede Stimme bei diesen Wahlen. Das mag manchem zunächst als Widerspruch erscheinen. Der Kampf um jede Stimme ist aber das Entscheidende. Dieser Kampf zielt auf die Veränderung der Menschen, schafft Bewusstsein und Selbstbewusstsein.

Damit führen und erlernen wir einen Kampf um die Denkweise, der letztlich darauf abzielt, die entscheidende Mehrheit der Arbeiterklasse für den Sozialismus zu gewinnen und die breiten Massen in den Kampf gegen die Regierung einzubeziehen.

Wer diese Dialektik nicht versteht, wird schnell vom bürgerlichen Parlamentarismus beeinflusst. Er bemisst die Aktivitäten der MLPD einseitig am Wahlergebnis. Auf dieses haben wir aber aufgrund der gegebenen Verhältnisse mit einem ganzen System der Wahlmanipulation ohnehin nur bedingt Einfluss.“ (Rote Fahne 35/2009, S.4/5)

Dieser Kampf um jede Stimme muss jetzt mehr in den Vordergrund rücken, natürlich in Verbindung mit dem weiteren Vertrieb unseres revolutionären Umweltbuchs.

Nicht selten hört man den Einwand: "Ich finde ja richtig, was ihr macht, aber ihr kommt am Ende doch nicht rein, dann ist meine Stimme verschenkt". Tatsächlich ist jede Stimme an die bürgerlichen Parteien eine verschenkte Stimme. Sie haben alle einen gemeinsamen Nenner: Alles bleibt beim Alten - oder wird noch schlimmer! Diesmal dürfen sogar satte 35 Parteien antreten, die als angebliche Alternativen präsentiert werden, um die Unzufriedenheit facettenreich letztlich doch ins kapitalistische System zu integrieren.

Jede Stimme für die INTERNATIONALISTISCHE LISTE / MLPD …

… zählt als Kampfansage an Krieg, Umweltzerstörung, Faschismus und Angriffe auf die sozialen Rechte!

… ist eine Stimme für unsere unbestechlichen, kompetenten und selbstlosen Politikerinnen und Politiker, allen voran Monika Gärtner-Engel, Gabi Fechtner und Stefan Engel.

… ist eine Stimme gegen die Unterdrückung des Buchs „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ und gibt ihm mehr Gewicht in der Öffentlichkeit.

… gibt den Forderungen der Internationalistischen Liste / MLPD, die viele von den Plakaten kennen und begrüßen, mehr Gewicht. Sie ist konsequent, statt taktisch das scheinbar kleinere Übel zu wählen, um sich dann wieder vier Jahre darüber zu ärgern.

… gibt die Verantwortung nicht an andere ab, „die es für einen in Brüssel machen sollen“. Sie ist eine Stimme der Klassenselbständigkeit: „Um uns selber müssen wir uns selber kümmern!“.

… ist ein Schritt der Selbstbefreiung vom Antikommunismus und für den Kampf für eine befreite Gesellschaft, für den echten Sozialismus!