Jedem Tierchen sein Pläsierchen …

Wer Nein zum Ukrainekrieg sagt und vom Nationalismus beeinflusst ist, aber dem die AfD zu rechts ist, für den wird „Bündnis Sahra Wagenknecht“ angeboten. Wer gegen den Gaza-Krieg ist, für den die MLPD aber irgendwie zu radikal erscheint, der wählt MERA25.

Noch nie waren die Alternativen des Systems der kleinbürgerlichen Denkweise so vielschichtig wie bei dieser Wahl. Viele verlieren fast schon den Überblick bei diesem Wahlzettel. Der Hintergrund ist aber die große Vertrauenskrise in die bürgerliche Politik, wo die Ampel-Parteien zusammen bei der Kommunalwahl in Thüringen nicht einmal mehr auf 18 Prozent der Stimmen kommen.

Das Ganze hat etwas von politischer Resterampe, wo sich fast ein jeder präsentieren darf, damit die Leute ja nicht auf die Idee kommen, sich der MLPD und dem echten Sozialismus zuzuwenden. All das bewegt sich aber immer sorgsam im Rahmen des bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parlamentarismus. Wir sollen es als höchstes der Gefühle im politischen Engagement sehen, unsere Stimme an irgendeine bürgerliche oder kleinbürgerliche Partei abzugeben, die es dann angeblich für die Bürgerinnen und Bürger im Europaparlament richtet. Aber das Europaparlament hat sowieso kaum etwas zu sagen. Hier geht es um ein großes Schaulaufen, um die Leute irgendwie an EU zu binden. Die ganze europäische Politik wird in Wahrheit bestimmt von den Profitinteressen einer Handvoll internationaler Übermonopole und den Machtinteressen der imperialistischen EU.

Die Internationalistische Liste/MLPD macht dieses Zeug nicht mit. Wir haben und verbreiten keine Illusionen in den bürgerlichen Parlamentarismus. Wir kandidieren zu den Wahlen, um mit den Leuten in eine vertiefte Diskussion zu kommen, unser Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!" anzubieten, Bewusstsein zu bilden, die Menschen zu organisieren für den Kampf für ihre Interessen und für den echten Sozialismus.

Wer seine Stimme am Wahltag nicht für die nächsten vier Jahre abgeben will, der wählt diesmal die Internationalistische Liste/MLPD. Statt irgendeinem Spezialinteresse zu folgen – für eine grundsätzliche Alternative zum krisengeschüttelten Kapitalismus: für den echten Sozialismus. Jede Stimme bei der Europawahl stärkt die MLPD, stärkt den Kampf für den Sozialismus, stärkt den Ausweg aus kapitalistischen Krisen, stärkt antifaschistischen Kampf oder den gesellschaftsverändernden Umweltkampf, stärkt die Arbeiterbewegung, ist eine Stimme für die Zukunft der Jugend und die kämpferische Frauenbewegung.