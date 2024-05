„Klimastreiktag“ zur Europawahl

Richtig kritisiert FFF, dass „Rechte offen unsere Zukunft attackieren“ durch „Attacken auf den Klimaschutz“. Die richtige Konsequenz kann aber nicht sein, den „Green Deal“ der EU zu verteidigen. Nötig ist es, konsequent das Verbot aller faschistischen Organisationen – einschließlich der AfD – zu fordern. Das ist auch umweltpolitisch dringend geboten! Der „Green Deal“ hingegen ist ein Subventionsprogramm für die Monopole.

Wenn die FFF-Führung an die EU als „wichtigen Player“ und „treibende Kraft am globalen Verhandlungstisch“ appelliert, werden damit Hauptverursacher aus der Schlusslinie statt voll ins Visier genommen.

MLPD und REBELL bringen das aktiv ein und bieten das Buch an „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung von Mensch und Natur?“ Es weist nach, dass bereits irreversible, unumkehrbare Zerstörungs- und Selbstzerstörungsprozesse in der Natur eingetreten sind. Es entwickelt Leitlinien für ein Sofortprogramm und ergreift Partei für den echten Sozialismus zur Rettung der Menschheit. Und nicht zuletzt – was unterdrückt wird wie dieses Buch, macht erst recht neugierig!