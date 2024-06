Köln: Großer Block unter dem Banner des antikapitalistischen Klimatreffs

Zu ihnen sprach zum Beginn der Demo, eilends aus Berlin geschickt, die Grünen-Funktionärin Luisa Neubauer, auch Mitglied der von Campact undemokratisch eingesetzten Zentrale von FFF BRD, der „Communication Task Force“.

In den letzten fünf Jahren hätten die FFF-Aktionen sehr viel bewirkt, „echte gerechte Veränderungen, den Green Deal in der EU auf den Weg gebracht“! Und: „Ohne Green Deal wäre die EU auf 4-Grad-Kurs. Erst der Ausbau der Erneuerbaren, das Verbrenner-Aus, der CO2-Preis, Förderung für klimafreundliche Technologien und sozialer Ausgleich haben diesen Kurs um mehr als 1 Grad gesenkt.“

Also das ist der Gipfel der Heuchelei! Vor einem Jahr noch wurden die 1,5 Grad Erderwärmung als erkämpfbares überlebensnotwendiges Ziel genannt – jetzt sagen Luisa und mit ihr FFF-Funktionäre aus 13 Ländern Europas: Die Politik der EU führt zwar zu einer – lebensgefährlichen! - Steigerung auf 3 Grad! Aber das sei ein Erfolg der Grünen in der EU – weil es keine 4 Grad seien.

Das sahen allerdings viele Jugendliche anders. Unter dem Banner des antikapitalistischen Klimatreffs bildeten sie während der Demo einen großen Block, in dem zwar keine Reden gehalten, aber lautstark antikapitalistische Parolen gerufen wurden. Wegen der MLPD-Fahne regte sich übrigens niemand auf. Es gab viel Interesse an der Literatur und viele tiefgehende Gespräche – vor allem über die Ursache der Umweltkatastrophe und die Notwendigkeit des echten Sozialismus. Andere politische Jugendorganisationen traten nicht in Erscheinung.